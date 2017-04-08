Google выпустил водку в подарочной упаковке

Подразделение Google в Варшаве совместно со студией дизайна Redkroft выпустило лимитированную серию водки Old Style Flavoured Vodka в подарочной упаковке.

Об этом сообщается на сайте кампании, которая разработала проект упаковки. На сайте Redkroft говорится: «Идея связана с историей кампуса Google в Варшаве. На протяжении десятилетий здание, в котором сейчас находится штаб-квартира кампании, было сердцем водочного завода Koneser».

Отмечается, что водка в подарочной упаковке выпущена в ограниченном количестве и предназначена для особых случаев. Упаковка создавалась вручную из материалов высочайшего качества, а шелкография выполнена с использованием цветов бренда, сообщает РИА Новости.

В 2015 году в здании завода Koneser был открыт центр инновационных разработок Google. Это шестой кампус, поддерживающий развитие стартапов и предлагающий начинающим бизнесменам место для работы и встреч. Первый кампус появился в Лондоне в 2012 году.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Следующая новость Фармпроизводители добровольно снизили цены на жизненно важные препараты

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО