Google выпустил водку в подарочной упаковке

Подразделение Google в Варшаве совместно со студией дизайна Redkroft выпустило лимитированную серию водки Old Style Flavoured Vodka в подарочной упаковке.

Об этом сообщается на сайте кампании, которая разработала проект упаковки. На сайте Redkroft говорится: «Идея связана с историей кампуса Google в Варшаве. На протяжении десятилетий здание, в котором сейчас находится штаб-квартира кампании, было сердцем водочного завода Koneser».

Отмечается, что водка в подарочной упаковке выпущена в ограниченном количестве и предназначена для особых случаев. Упаковка создавалась вручную из материалов высочайшего качества, а шелкография выполнена с использованием цветов бренда, сообщает РИА Новости.

В 2015 году в здании завода Koneser был открыт центр инновационных разработок Google. Это шестой кампус, поддерживающий развитие стартапов и предлагающий начинающим бизнесменам место для работы и встреч. Первый кампус появился в Лондоне в 2012 году.