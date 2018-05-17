Google скрывает Крымский мост от своих пользователей

Движение по самому масштабному инженерному сооружению в России - Крымскому мосту – открылось в ночь на 16 мая, однако картах Google он появился лишь через два дня спустя.

При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через Крымский мост сервис Google Maps пока не позволяет, упорно предлагая воспользоваться паромной переправой.

Вместе с тем, пользователи сервиса «Яндекс.Карты» отметили практически моментальное появление Крымского моста, связавшего полуостров с материковой частью России, в своих маршрутах.

15 мая президент Владимир Путин за рулем «КамАЗа» проехал по новому мосту. С 16 мая было запущено движение легковых автомобилей и автобусов. В первый же час после открытия движения по мосту проехали более 1,5 тысячи транспортных средств. Кроме того, одной из первых по мосту проехала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая отправилась в Крым на брифинг, сообщает «РИА Новости».