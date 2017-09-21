Google построит город будущего

Компания Sidewalk Labs, принадлежащая корпорации Google, построит уникальный город с высокотехнологичными инновациями в сфере городской среды.

В экспериментальном городе будут применены технологии в сфере транспорта, инфраструктуры, а также системы управления, которые повысят качество жизни населения и при этом позволят улучшить экологическую обстановку.

Сначала компания построит небольшой район, в котором будут испытаны и отработаны все технологические решения. Затем, если эксперимент будет признан успешным, будет построен город, который, по словам главы компании Sidewalk Labs Дэниела Доктороффа, станет «комплексной инновационной лабораторией».

На данный момент компания находится в поисках достаточно большой территории, свободной от застройки, для осуществления проекта строительства города будущего.

Глава компании Sidewalk Labs Дэниел Докторофф ранее занимал пост заместителя мэра Нью-Йорка по экономическому развитию.

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