Google помог отыскать утерянную картину Клода Моне

Поисковая система Google помогла отыскать потерянную в 1985 году картину французского художника Клода Моне «Эффект Тумана».

Историк Ричард Томпсон смог отыскать утерянную картину с помощью простых поисковых запросов в Google.

Таким образом он выяснил, что полотно было продано в Новом Орлеане на аукционе Christie’s еще в 2007 году. Стоимость полотна была оценена в 468 тысяч евро.

В свою очередь, аукционный дом ранее купил эту картину у неизвестного продавца в Нью-Йорке в 1989 году.

Новые владельцы согласились выставить «Эффект Тумана» в Национальной галерее в Лондоне в 2018 году, сообщает «360».