Google помог отыскать утерянную картину Клода Моне
Поисковая система Google помогла отыскать потерянную в 1985 году картину французского художника Клода Моне «Эффект Тумана».
Историк Ричард Томпсон смог отыскать утерянную картину с помощью простых поисковых запросов в Google.
Таким образом он выяснил, что полотно было продано в Новом Орлеане на аукционе Christie’s еще в 2007 году. Стоимость полотна была оценена в 468 тысяч евро.
В свою очередь, аукционный дом ранее купил эту картину у неизвестного продавца в Нью-Йорке в 1989 году.
Новые владельцы согласились выставить «Эффект Тумана» в Национальной галерее в Лондоне в 2018 году, сообщает «360».
Следующая новость Россияне украсят новогодние столы шпротами из Латвии
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии