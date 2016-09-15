Google открыл кастинг на роль кота Бегемота

Все хозяева четвероногих животных могут принять участие в кастинге и побороться за право претендовать на роль булгаковского Бегемота в новых съемках «Мосфильме», об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

Для этого неообходимо в срок до 25 октября прислать фото своего любимца из Instagram. Если четвероногий окажется больше всех похож на кота из романа Булгакова, его будут ждать съемки на «Мосфильме» в рамках проекта.

Инициаторами кастинга для котов выступили организаторы онлайн-чтений Google «Мастер и Маргарита. Я там был».

Новости по теме
Следующая новость Боксер Алоян отверг обвинения в применении запрещенных препаратов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО