Google открыл кастинг на роль кота Бегемота
Все хозяева четвероногих животных могут принять участие в кастинге и побороться за право претендовать на роль булгаковского Бегемота в новых съемках «Мосфильме», об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.
Для этого неообходимо в срок до 25 октября прислать фото своего любимца из Instagram. Если четвероногий окажется больше всех похож на кота из романа Булгакова, его будут ждать съемки на «Мосфильме» в рамках проекта.
Инициаторами кастинга для котов выступили организаторы онлайн-чтений Google «Мастер и Маргарита. Я там был».
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