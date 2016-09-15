Google открыл кастинг на роль кота Бегемота

Все хозяева четвероногих животных могут принять участие в кастинге и побороться за право претендовать на роль булгаковского Бегемота в новых съемках «Мосфильме», об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

Для этого неообходимо в срок до 25 октября прислать фото своего любимца из Instagram. Если четвероногий окажется больше всех похож на кота из романа Булгакова, его будут ждать съемки на «Мосфильме» в рамках проекта.

Инициаторами кастинга для котов выступили организаторы онлайн-чтений Google «Мастер и Маргарита. Я там был».