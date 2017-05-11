Google оплатила назначенный ФАС штраф в размере 438 миллионов рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Google на 438 миллиона рублей, сообщила начальник управления регулирования связи и IТ ФАС Елена Заева.

Как отмечается в материале, 9 мая Google оплатила административный штраф в полном объеме.

Однако два штрафа по 500 тысяч рублей каждый, назначенные ФАС структурам американской корпорации Google Inc. и Google Ireland Ltd. Еще не оплачены.

Ранее Google заключила мировое соглашение с ФАС по делу об Android на срок шесть лет и девять месяцев, а также сделала принадлежащую ей операционную систему Android свободной. Теперь любые разработчики приложений для устройств с операционной системы Android смогут претендовать на место на главном экране, сообщает ТАСС.