Google оплатила назначенный ФАС штраф в размере 438 миллионов рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала корпорацию Google на 438 миллиона рублей, сообщила начальник управления регулирования связи и IТ ФАС Елена Заева.
Как отмечается в материале, 9 мая Google оплатила административный штраф в полном объеме.
Однако два штрафа по 500 тысяч рублей каждый, назначенные ФАС структурам американской корпорации Google Inc. и Google Ireland Ltd. Еще не оплачены.
Ранее Google заключила мировое соглашение с ФАС по делу об Android на срок шесть лет и девять месяцев, а также сделала принадлежащую ей операционную систему Android свободной. Теперь любые разработчики приложений для устройств с операционной системы Android смогут претендовать на место на главном экране, сообщает ТАСС.
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