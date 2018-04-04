Google Chrome сканирует папки пользователей Windows
Популярный браузер Chrome, разработанный корпорацией Google, еженедельно сканирует папки пользователей на компьютерах с операционной системой Windows, заявила эксперт по кибербезопасности Келли Шортридж.
Она также рассказала, что Chrome проверил все папки на ее компьютере, включая «Документы».
Эксперт установила, что за сканирование отвечает программа Chrome Cleanup Tool, которую браузер использует для поиска вредоносного программного обеспечения.
В случае если инструмент находит проблемные файлы, информацию о них он отправляет разработчикам.
Глава службы безопасности браузера Джастин Шух, подтвердил, что папки пользователей действительно сканируются, сообщает «Экономика сегодня».
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