Голые землекопы могут обходиться без кислорода

Американские ученые обнаружили необычные физиологические особенности голых землекопов — это холоднокровное млекопитающее ранее уже поставило исследователей в тупик своей неуязвимостью перед онкологическими заболеваниями и нечувствительностью к боли.

Теперь оказалось, что голые землекопы способны часами выживать при концентрации кислорода, в которой иные животные моментально гибнут. Более того, они способны жить до 18 минут вообще без кислорода, тогда как мыши погибают от этого в течение 20 секунд.

Исследователи из Университета Иллинойса смогли раскрыть загадку — оказалось, что эти животные, попав в пространство без кислорода, начинают дышать, как растение. Клетки мозга землекопа расщепляют фруктозы, получая из нее энергию анаэробно, то есть без участия кислорода, - сообщает «N+1».

Эксперты считают, что уникальный адаптационный механизм развился из-за перенаселенности их нор — обычно на зимовке более ста животных могут находиться вместе, чтобы сохранять тепло. В этих условиях нормальное потребление кислорода невозможно.

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