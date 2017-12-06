Голуби понимают абстрактные концепции

Голуби могут понимать и использовать абстрактные концепции для решения простейших пространственных задач. К такому выводу пришла группа ученых во главе с Эдвардом Вассерманом из университета Айовы.

По словам ученого, мозг голубей является простым, в нем нет специального участка, который бы понимал, что жизнь протекает в трехмерном пространстве. При этом голуби решают достаточно трудные задачи.

В ходе эксперимента биологи показывали птицам какой-то конкретный предмет, а затем перед ними устанавливали специальный экран, на котором недолгое время светили линии абсолютно разной длины. После того как голубь видел изображение, он должен был нажать клювом на одну из кнопок на экране. За правильный ответ птица получала еду.

В результате ученые сделали вывод о том, что у голубей обработка концепции пространства и времени происходит в одном участке мозга, что делает их похожими на человека и приматов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».