В голосовании по программе реновации приняла участие пятая часть собственников

Свою волю относительно программы реновации в Москве выразили собственники примерно 19% квартир в каждом из домов, внесенных в предварительный список.

По словам председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова, жалоб в штаб по контролю за реализацией программы пока не поступало, передает НСН.

Накануне стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин подписал закон, который предусматривает дополнительные гарантии жилищных и имущественных прав участников программы реновации.