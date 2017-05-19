В голосовании по программе реновации приняла участие пятая часть собственников
Свою волю относительно программы реновации в Москве выразили собственники примерно 19% квартир в каждом из домов, внесенных в предварительный список.
По словам председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова, жалоб в штаб по контролю за реализацией программы пока не поступало, передает НСН.
Накануне стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин подписал закон, который предусматривает дополнительные гарантии жилищных и имущественных прав участников программы реновации.
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