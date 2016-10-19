Голос Геннадия Орлова можно будет услышать в петербургских троллейбусах
Известный комментатор матчей питерского «Зенита» Геннадий Орлов озвучил остановки на восьми троллейбусных и семи трамвайных маршрутах центра Северной столицы. Акция посвящена 80-летию троллейбусного движения Петербурга, сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на СМИ.
По его словам, от себя он хотел добавить «Зенит – чемпион!».
Голос Орлова в общественном транспорте услышат и футбольные болельщики, которые приедут в Петербург на матчи Кубка конфедераций в 2017 году и на чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Следующая новость В МИД РФ прокомментировали удар по сирийскому Хассаджеку
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии