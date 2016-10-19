Голос Геннадия Орлова можно будет услышать в петербургских троллейбусах

Известный комментатор матчей питерского «Зенита» Геннадий Орлов озвучил остановки на восьми троллейбусных и семи трамвайных маршрутах центра Северной столицы. Акция посвящена 80-летию троллейбусного движения Петербурга, сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на СМИ.

По его словам, от себя он хотел добавить «Зенит – чемпион!».

Голос Орлова в общественном транспорте услышат и футбольные болельщики, которые приедут в Петербург на матчи Кубка конфедераций в 2017 году и на чемпионат мира по футболу в 2018 году.