Голодец заявила о росте числа бедных в РФ

Реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический, заявила вице-премьер Ольга Голодец на семинаре-совещании для заместителей губернаторов в правительстве.

По ее словам, статистическая оценка бедных существенно расходится с оценкой по самоощущению людей. Голодец отметила, что по статистической оценке рост бедности составляет 15 процентов, а по самоощущению людей все обстоит гораздо хуже.

По ее мнению, виной всему «серый сектор», так как он искажает реальные доходы населения, от которых идут расчеты пособий, помощи и так далее. Она призвала губернаторов принимать этот субъективный фактор в расчет.

- Если мы говорим человеку: «ты не бедный, а он - бедный, это очень тяжелая ситуация, - цитирует «Интерфакс» слова Голодец.