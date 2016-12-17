Голодец рассказала о грядущем ужесточении требований к страховщикам

Требования к деятельности страховщиков в сфере ОМС будут в ближайшее время пересмотрены и ужесточены. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Она пояснила, что в настоящее время при выдаче страховым организациям лицензии учитывается только их финансовые показатели. При этом не обращается внимания на возможность контроля ими качества оказания медицинских услуг.

«Эта система должна быть пересмотрена и дополнена очень четкими жесткими требованиями в отношении именно контроля за медицинской деятельностью», - цитирует Голодец ТАСС.

Ранее о неэффективности работы медицинских страховщиков заявили в Общественной палате. По ее данным система ОМС потеряла более 30 миллиардов рублей, которые не были направлены на оплату медицинской помощи.