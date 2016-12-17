Голодец рассказала о грядущем ужесточении требований к страховщикам
Требования к деятельности страховщиков в сфере ОМС будут в ближайшее время пересмотрены и ужесточены. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.
Она пояснила, что в настоящее время при выдаче страховым организациям лицензии учитывается только их финансовые показатели. При этом не обращается внимания на возможность контроля ими качества оказания медицинских услуг.
«Эта система должна быть пересмотрена и дополнена очень четкими жесткими требованиями в отношении именно контроля за медицинской деятельностью», - цитирует Голодец ТАСС.
Ранее о неэффективности работы медицинских страховщиков заявили в Общественной палате. По ее данным система ОМС потеряла более 30 миллиардов рублей, которые не были направлены на оплату медицинской помощи.
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