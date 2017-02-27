Голодец предложила изменить форму классов в школах

Вице-премьер Ольга Голодец считает, что российским школам пора отказаться от такого наследия советского образования как прямоугольная форма классов.

По ее мнению, такая форма является неправильной. «Для того, чтобы формировать проектный подход, для того, чтобы формировать групповую работу, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому и работа должна строиться иначе», - заявила Голодец на экономическом форуме в Сочи.

Вице-премьер отметила, что этот нюанс является важным элементом, влияющим на содержание образования. «Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования», - цитирует Голодец «Интерфакс».