Голодец предложила исключить русский язык из вузовских программ

Обучение русскому языку должно проводиться в школе, а не вводиться во всех вузах. С таким неожиданным заявлением выступила вице-премьер России Ольга Голодец.

"Мы отнимаем уже у учащегося время на профессиональное его становление. Мы должны подготовить в школе полностью человека для обучения в вузе и если он не умеет говорить по-русски, то как он оказался в данном вузе? Давайте проверим такие случаи", - сказала Голодец.

Сегодня на заседании совета по русскому языку при правительстве прозвучало предложение о введении обязательного обучения русскому языку и культуре речи во всех российских вузах, сообщает «Интерфакс».