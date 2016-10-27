Голодец предложила исключить русский язык из вузовских программ
Обучение русскому языку должно проводиться в школе, а не вводиться во всех вузах. С таким неожиданным заявлением выступила вице-премьер России Ольга Голодец.
"Мы отнимаем уже у учащегося время на профессиональное его становление. Мы должны подготовить в школе полностью человека для обучения в вузе и если он не умеет говорить по-русски, то как он оказался в данном вузе? Давайте проверим такие случаи", - сказала Голодец.
Сегодня на заседании совета по русскому языку при правительстве прозвучало предложение о введении обязательного обучения русскому языку и культуре речи во всех российских вузах, сообщает «Интерфакс».
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