Голодец предлагает отказаться от низкопроизводительного труда

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец привала отказаться от низкопроизводительного труда.

- Мы должны взять четкий и внятный курс на отказ от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда, - заявила Голодец, выступая на Гайдаровском форуме.

Она также сообщила, что снижение уровня оплаты труда ведет к притоку низкоквалифицированных мигрантов, отметив, что на территории РФ трудятся более 7 миллионов иностранцев, занимающиеся низкоквалифицированным трудом.

- Мы платим за образование, несем социальные расходы. Тратим деньги для их адаптации, но они не работают у нас со знаком плюс, они работают со знаком минус, - подчеркнула Голодец, отметив, что все это ведет к снижению темпов перехода к высокопроизводительным местам.

Она также заявила, что 4,9 миллиона человек на данный момент получают заработную плату ниже МРОТ. Голодец добавила, что тема трудовых отношений и тема достойной оплаты труда является сегодня ключевой и вышла на первый план. Об этом сообщает ТАСС.

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