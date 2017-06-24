Голодец пообещала решить вопрос с маткапиталом к сентябрю
Вопрос о продлении программы материнского капитала будет решен до сентября. Об этом сообщила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.
Отвечая на вопрос, до какого времени примут решение о продлении данной программы, она сказала: «До принятия проекта бюджета, до осени. До конца сентября-начала октября, вот так».
Правительство рассматривает вопрос о продлении программы материнского капитала как одну из мер повышения демографической политики в стране, пишет РИА Новости.
Программа поддержки семей, имеющих детей, действует в стране с 2007 года. В 2015 году ее продлили на два года - до 31 декабря 2018 года. При этом сумма выплат также возросла с 250 тысяч рублей до 453.
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