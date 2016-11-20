Голодец пообещала детские хоры каждой школе

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что в 2017 году в каждой школе на территории страны должен появиться детский хор. По ее мнению, дети должны иметь возможность посещать хоры в рамках дополнительного образования.

– Мы дадим возможность каждой школе иметь своего руководителя хора, концертмейстера, и это будет уже в нормативных документах системы общего образования, – сказала Голодец. Она отметила, что в связи с этим в дополнительном школьном образовании намечается "прорыв", сообщает РИА "Новости".

Голодец отмечает, что в школах будут развиваться направления музыкальной подготовки. По ее мнению, в учебном заведении учителя должны дать ребенку возможность попробовать себя в хоре, выявить мотивацию и привить любовь к музыке.