Голодец пообещала детские хоры каждой школе
Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает, что в 2017 году в каждой школе на территории страны должен появиться детский хор. По ее мнению, дети должны иметь возможность посещать хоры в рамках дополнительного образования.
– Мы дадим возможность каждой школе иметь своего руководителя хора, концертмейстера, и это будет уже в нормативных документах системы общего образования, – сказала Голодец. Она отметила, что в связи с этим в дополнительном школьном образовании намечается "прорыв", сообщает РИА "Новости".
Голодец отмечает, что в школах будут развиваться направления музыкальной подготовки. По ее мнению, в учебном заведении учителя должны дать ребенку возможность попробовать себя в хоре, выявить мотивацию и привить любовь к музыке.
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