Голодец обратилась к Путину с просьбой увеличить минимальный размер оплаты труда

В своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец обратила внимание на необходимость повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), что прямым образом скажется на производительности.

- Прошу Вас, Владимир Владимирович, дать поручение, в том числе, Министерству труда, потому что это ключевой вопрос по производительности, - цитирует Голодец «Интерфакс».

По словам заместителя председателя правительства, Кабинет министров РФ готов оказать содействие тому, чтобы люди, занятые на низкопроизводительных рабочих местах «были заблаговременно переобучены и не почувствовали никаких сложностей».

Ранее Голодец заявила, что уникальность России состоит в том, что в стране могут оказаться за чертой бедности даже работающие граждане.