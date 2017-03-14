Голодец назвала «уникальным явлением» бедность работающих россиян

Выступая на социальном форуме в рамках «Недели российского бизнеса», вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что Россия сталкивается с уникальным явлением, когда за чертой бедности остаются работающие люди.

- Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные, - цитирует Голодец ТАСС.

По словам заместителя председателя правительства РФ, в стране не существует такой квалификации трудящихся, которая была бы достойна зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда в 7500 рублей.

- Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимальной размера оплаты труда, - заявила Голодец.

Вице-премьер правительства подчеркнула также, что 2016 год Россия закончила со средней зарплатой в 36 тысяч 703 рубля.

- Но при этом я обращаю внимание - зарплату на уровне МРОТ у нас получают 4 миллиона 900 тысяч человек. О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги, - отметила Голодец.