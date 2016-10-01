Голодец назвала реализацию указов президента принципиальной задачей

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что власти должны исполнять майские указы президента России.

- Майские указы - стратегия, принятая президентом. Есть точные даты их исполнения. Для нас это принципиальный вопрос. От уровня зарплаты педагогов и врачей зависит благополучие нашей страны, - цитирует ее «Интерфакс».

Она также добавила, что исполнение указов позволит реализовать стратегию в области образования и здравоохранения.

Голодец верит, что власти поставят точку в вопросе финансового обеспечения исполнения майских указов.

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