Голодец назвала реализацию указов президента принципиальной задачей
Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что власти должны исполнять майские указы президента России.
- Майские указы - стратегия, принятая президентом. Есть точные даты их исполнения. Для нас это принципиальный вопрос. От уровня зарплаты педагогов и врачей зависит благополучие нашей страны, - цитирует ее «Интерфакс».
Она также добавила, что исполнение указов позволит реализовать стратегию в области образования и здравоохранения.
Голодец верит, что власти поставят точку в вопросе финансового обеспечения исполнения майских указов.
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