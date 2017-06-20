Голодавшие ямальские вахтовики добились выплаты зарплаты
Ямальские вахтовики, объявившие 15 июня голодовку из-за задержек зарплаты, прекратили свою акцию.
По словам одного из рабочих, задолженность полностью погашена. «С нами рассчитались полностью, с компенсациями. Сегодня мы улетаем. Мы очень рады!» - рассказал он URA.RU.
В голодовке участвовали 25 человек, включая семерых женщин. По неофициальным данным, задолженность подрядчика «РСК логистик» перед ними составляла несколько миллионов рублей. В отношении компании начата прокурорская проверка.
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