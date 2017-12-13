Голодание полезно для мозга

Американские ученые выяснили, что лечебное голодание улучшает работу мозга.

Специалисты из Национального института по проблемам старения в США установили, что мозговые клетки мышей, которых на определенные промежутки времени регулярно лишали доступа к пище, росли быстрее, чем у тех, которым давали больше еды.

По словам одного из соавторов исследования Марка Мэттсона, эта способность могла выработаться в процессе эволюции, так как предкам человека нередко приходилось голодать.

Ученый предположил, что это явление может быть связано с так называемым нейротрофическим фактором мозга, влияющим на способность человека к обучению и запоминанию.

При этом, ученые пока не могут утверждать, что подобный эффект голодание окажет и на человека, так как соответствующие исследования еще не проводились, сообщает «РИА Новости».

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