Голодание полезно для мозга
Американские ученые выяснили, что лечебное голодание улучшает работу мозга.
Специалисты из Национального института по проблемам старения в США установили, что мозговые клетки мышей, которых на определенные промежутки времени регулярно лишали доступа к пище, росли быстрее, чем у тех, которым давали больше еды.
По словам одного из соавторов исследования Марка Мэттсона, эта способность могла выработаться в процессе эволюции, так как предкам человека нередко приходилось голодать.
Ученый предположил, что это явление может быть связано с так называемым нейротрофическим фактором мозга, влияющим на способность человека к обучению и запоминанию.
При этом, ученые пока не могут утверждать, что подобный эффект голодание окажет и на человека, так как соответствующие исследования еще не проводились, сообщает «РИА Новости».
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