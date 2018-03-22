Голод способен обезболить тяжелые раны

Голод не хуже опиатов и других анальгетиков снимает хронические боли, заявила Эмбер Алхадефф, нейрофизиолог из университета Пенсильвании в США. По ее словам, животное, несмотря на раны, не страдают от боли, а продолжают искать пищу, чтобы выжить.

Дело в том, что боль является одним из самых универсальных и понятных всем живым существам сигналов опасности.

Алхадефф и ее коллеги наблюдали за поведением мышей и работой их нервных клеток, управляющих чувством голода и насыщения.

В ходе наблюдения было установлено, что недостаток пищи заставил нескольких грызунов меньше лизать и «нянчить» лапу, которую они повредили перед началом опытов.

Открыв этот феномен, ученые попытались найти те цепочки нейронов, которые связывали центр голода с центром болевых ощущений в мозге грызунов.

Как оказалось, неприятные ощущения притупляли так называемые AgRP-нейроны, являющиеся «центром голода». Их принудительное включение полностью блокировало чувство боли даже в том случае, если мыши были сыты и не страдали от недостатка пищи.

Оказалось, что болеутоляющий эффект от голода сравним с тем, как действуют на организм морфин и другие опиаты.

Пока не понятно, есть ли эта цепочка нейронов в мозге человека и поможет ли ее активация полностью заблокировать чувство боли, пишет «РИА Новости».

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