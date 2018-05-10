Голливудский супергерой остался без костюма
В американском штате Калифорния неизвестные похитили костюм главного героя из фильма «Железный человек» 2008 года.
Пропажу обнаружили 8 мая. Полиция уже приступила к поискам. Предполагается, что кража была совершена в апреле, хотя, по словам сотрудников склада, где хранится реквизит, они не видели доспехов супергероя еще с февраля.
Стоимость костюма миллиардера-изобретателя Тони Старка, роль которого сыграл Роберт Дауни-младший, оценили в 320 тысяч долларов, сообщает телеканал «360» о ссылкой на Fox News.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии