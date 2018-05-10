Голливудский супергерой остался без костюма

В американском штате Калифорния неизвестные похитили костюм главного героя из фильма «Железный человек» 2008 года.

Пропажу обнаружили 8 мая. Полиция уже приступила к поискам. Предполагается, что кража была совершена в апреле, хотя, по словам сотрудников склада, где хранится реквизит, они не видели доспехов супергероя еще с февраля.

Стоимость костюма миллиардера-изобретателя Тони Старка, роль которого сыграл Роберт Дауни-младший, оценили в 320 тысяч долларов, сообщает телеканал «360» о ссылкой на Fox News.