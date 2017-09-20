Голливудский актер обвинил президента РФ жажде мести
Звезда Голливуда Морган Фримен выступил с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина.
Фримен снялся в ролике Комитета по расследованиям России, заявив, что между Россией и Штатами идет война. По его словам, «бывший сотрудник КГБ… строит планы мести» и применят кибероружие против США и других демократических стран, передает «URA.RU».
Актер подчеркнул, что речь идет о реальной жизни, а не о сценарии к фильму. Он также потребовал, чтобы президент США Дональд Трамп рассказал американцам правду о выборах, о вмешательстве в них России.
Фримен добавил, что ради защиты демократии погибло много американцев и призвал соотечественников продолжать борьбу ради защиты будущих поколений.
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