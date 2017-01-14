Голландцы призывают возобновить поиск жертв МН17

Президент голландского фонда "Авиакатастрофа" Эверт ван Зейтвелд считает, что на востоке Украины необходимо возобновить поиск останков пассажиров рейса MH17. Возглавляемая Зейтвелдом организация представляет большую группу родственников погибших.

Недавно на месте крушения лайнера независимый журналист Михель Спеккерс нашел останки жертв трагедии. В пятницу, 13 января, голландская прокуратура подтвердила, что обнаруженная кость принадлежит погибшему пассажиру самолета, чья личность была установлена в 2014 году, сообщает ТАСС.

Репортер вместе со своим коллегой Стефаном Беком провел в Донбассе в общей сложности 9 дней в конце декабря и начале января. В один из дней он побывал на месте крушения Boeing, где нашел обломки самолета, а также предмет похожий на человеческую кость. По прибытии на родину он был задержан полицией, и все имеющиеся материалы были изъяты в интересах следствия по расследованию авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Расследованием трагедии занимаются власти Нидерландов.