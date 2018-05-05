Голландцы попросили ограничить доступ жителей на полигон «Ядрово»

Представители голландской компании Multriwall направили руководству полигона «Ядрово» письмо с просьбой ограничить присутствие третьих лиц на территории.

Специалисты из Голландии отмечают, что в настоящее время на месте работают тяжелые и движущиеся машины, поэтому сотрудникам необходимо концентрироваться на объекте во избежание происшествий.

«Мы не можем брать на себя ответственность за третьих лиц на объекте и не можем принять ненужных обстоятельств, отвлекающих наших людей, и которые могут привести к небезопасным ситуациям», - приводит цитаты из письма интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Накануне работы на полигоне были приостановлены из-за проникновения на территорию посторонних лиц.