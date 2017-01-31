Голландцы обратились к Трампу с просьбой помочь расследовать катастрофу МН17

Группа голландских активистов обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в расследовании обстоятельств крушения пассажирского Boeing на востоке Украины летом 2014 года.

В письме, в частности, содержится призыв к Трампу «оказать давление для проведения нового расследования причин крушения рейса MH17», - сообщает ТАСС со ссылкой на газету Volksrant.

По мнению авторов, работу Совета по безопасности Нидерландов и Совместной следственной группы (ССГ) нельзя назвать «независимой и убедительной».

Решение было принято в связи с тем, что нынешний президент США в свое время усомнился в причастности России к этой трагедии.

Инициативная группа состоит из 26 человек и включает, в частности, профессора Сассекского университета Кейса ван дер Пейла, профессора Амстердамского университета Карела ван Волферена, немецкого журналиста Билли Сикса и голландского журналиста Йоста Немюллера. Все они в той или иной степени сомневаются в объективности и независимости расследования.

- Почему ССГ дала Украине право вето на то, что может использоваться в качестве доказательств, а что - нет? Почему США не опубликовали первичные радиолокационные данные? Почему украинские диспетчеры сказали пилотам самолета изменить курс? Не были ли организаторы атаки известны заблаговременно? - задается вопросами один из подписавших документ, лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Боде.

Пассажирский самолет Boeing-777 малайзийской авиакомпании, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

Российская сторона утверждает, что США располагают точными данными о виновниках катастрофы, поскольку в момент трагедии в этой зоне находился американский разведывательный спутник.