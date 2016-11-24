Голландцев пугают российской угрозой ради ратификации соглашения ЕС и Украины

Власти Нидерландов рассматривают «страшилки» о российской угрозе, которыми запугивают граждан страны, в увязке с необходимостью ратифицировать соглашение Украины и Евросоюза. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Выступая на пресс-конференции по итогам заседания правительства, посвященного ратификации соглашения об ассоциации, глава голландского кабинета министров Марк Рютте вновь высказался о нарастающей российской военной угрозе и призвал, в первую очередь исходя именно из этого пункта, исходя из этой причины, одобрить данное соглашение, - цитирует Захарову ТАСС.

- Возникает тоже вопрос, нужна ли голландцам Украина как ассоциированный член ЕС, чтобы сделать из нее буферное государство, населению которого уготована роль подопытного кролика в русофобских геополитических построениях некоторых европейских политиков. Может быть и такое, - добавила глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

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Теги:
Места: Россия, ЕС
Организации: МИД
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