Голландское правительство одобрило ассоциацию Украины и Евросоюза

Премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил о том, что Кабинет министров Нидерландов одобрил законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

- Мы считаем необходимым ратифицировать это соглашение, - цитируют Рютте «Интерфакс».

Следующим шагом должно стать утверждение документа парламентом Нидерландов.

Ранее, в четверг Европейский Совет поддержал ратификацию соглашения Украина – Евросоюз и создание зоны свободной торговли.