Голландское правительство одобрило ассоциацию Украины и Евросоюза
Премьер-министр Голландии Марк Рютте заявил о том, что Кабинет министров Нидерландов одобрил законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
- Мы считаем необходимым ратифицировать это соглашение, - цитируют Рютте «Интерфакс».
Следующим шагом должно стать утверждение документа парламентом Нидерландов.
Ранее, в четверг Европейский Совет поддержал ратификацию соглашения Украина – Евросоюз и создание зоны свободной торговли.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии