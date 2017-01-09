Голландский суд запретил полиции пользоваться журналистским материалом по МН17

Независимый журналист Мехел Спеккерс, у которого в Голландии отобрали собранный в Донбассе материал по катастрофе летом 2014 года пассажирского самолета МН17, рассказал, что по требованию Союза журналистов Нидерландов, суд запретил полиции использовать изъятые у корреспондентов данные.

- Это значит, что полиция может получить доступ к информации только по решению суда. Однако здесь замешана политика, поэтому сказать что-то определенное, что они будут делать или не будут делать, очень сложно. Надеюсь, они будут уважать закон, и я смогу получить обратно собранную информацию, - сказал Спеккерс ТАСС.

Одновременно журналист признал, что в течение тех нескольких часов, пока не было решения суда, сотрудники правоохранительных органов имели полный доступ к конфискованному оборудованию. - Я не знаю, что произошло за это время, - констатировал он.

Михел Спеккерс вместе со своим коллегой Стефаном Беком находился в Донбассе в течение девяти дней. По возвращении на родину 7 января правоохранительные органы Нидерландов задержали обоих в аэропорту и изъяли у них все собранные материалы по крушению MH17, а также камеры, телефоны и ноутбуки.