Голландский политик объявил войну русофобии
Герт Вилдерс, возглавляющий крайне правую «Партию Свободы» в Нидерландах, собирается начать кампанию по борьбе с русофобией.
Вилдерс отметил, что одобряет не все происходящее в России, однако считает необходимым остановить царящую в мире «истеричную русофобию», передает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».
Он отметил, что у Амстердама и Москвы есть ряд общих интересов. По словам политика, в будущем году он намерен посетить Россию и выступить в Госдуме. Предстоящую поездку Вилдерс уже обсудил с послом РФ в Нидерландах Александром Шульгиным.
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