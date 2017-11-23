Голландский политик объявил войну русофобии

Герт Вилдерс, возглавляющий крайне правую «Партию Свободы» в Нидерландах, собирается начать кампанию по борьбе с русофобией.

Вилдерс отметил, что одобряет не все происходящее в России, однако считает необходимым остановить царящую в мире «истеричную русофобию», передает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Он отметил, что у Амстердама и Москвы есть ряд общих интересов. По словам политика, в будущем году он намерен посетить Россию и выступить в Госдуме. Предстоящую поездку Вилдерс уже обсудил с послом РФ в Нидерландах Александром Шульгиным.