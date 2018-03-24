Голландский подрядчик рассказал об этапах рекультивации «Ядрово»
Коммерческий директор голландской компании, которая работает на полигоне «Ядрово», Юджин Тиммерманс рассказал жителям Волоколамска об этапах рекультивации полигона «Ядрово».
В ходе круглого стола он сообщил: «Мы запустим биореактор, который будет собирать газ наиболее быстрым и безопасным способом. При подключении к генератору на этой энергии можно производить экологическое электричество. У нас есть реализованные такие проекты».
24 марта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Волоколамске организован круглый стол по проблемам полигона «Ядрово». В мероприятии принимают участие чиновники, общественные деятели и общественники, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
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