Голландский парламент запретил носить закрывающую лицо одежду

Депутаты парламента Нидерландов одобрили закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо.

Запрет распространяется не только на традиционные мусульманские женские одеяния, но также и на балаклавы и мотоциклетные шлемы, - сообщает ТАСС.

Все эти предметы одежды нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также правительственных зданиях.

Закон вступит в силу после одобрения его верхней палатой парламента.

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