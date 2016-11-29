Голландский парламент запретил носить закрывающую лицо одежду

Депутаты парламента Нидерландов одобрили закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо.

Запрет распространяется не только на традиционные мусульманские женские одеяния, но также и на балаклавы и мотоциклетные шлемы, - сообщает ТАСС.

Все эти предметы одежды нельзя будет носить в общественном транспорте, образовательных и медицинских учреждениях, а также правительственных зданиях.

Закон вступит в силу после одобрения его верхней палатой парламента.