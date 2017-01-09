Голландский журналист опасается утечки информации о крушении МН17 в СБУ

Изъятая у двух голландских журналистов информация с места крушения пассажирского самолета МН17 в Донбассе летом 2014 года может быть передана в Службу безопасности Украины и использована против поддерживающих ДНР людей. Такое опасение высказал независимый корреспондент Стефан Бек.

- Информацию может получить Совместная следственная группа, ведущая расследование крушения MH17. А Украина входит в ССГ и представлена там именно СБУ, - сказал Бек ТАСС.

По словам собеседника агентства, он и его коллега Михел Спеккерс провели в Донбассе девять дней в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года, где изучали общую политическую обстановку, а также побывали на месте крушения Boeing. Они вернулись в Нидерланды 7 января, где были задержаны правоохранительными органами в аэропорту.

У журналистов изъяли все собранные материалы, а также камеры, телефоны и ноутбуки. В голландской прокуратуре пояснили свои действия опасениями в том, что журналисты откажутся добровольно передавать материалы следствию.

Позже под нажимом Союза журналистов Нидерландов Голландский суд закрыл полиции доступ к данным, собранным Беком и Спеккерсом в Донбассе, однако к тому времени материалы несколько часов находились в руках правоохранительных органов, и утечка информации весьма возможна.

Пассажирский самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа – граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения Донецкой народной республики обвинили в случившемся друг друга. Расследованием трагедии занимаются власти Нидерландов.