Голландская полиция изъяла у 77-летнего пенсионера четыре тонны кокаина

В голландском городе Хазелдонк трое мужчин, в том числе 77-летний пенсионер, были задержаны местной полицией при разгрузке четырех тонн кокаина.

«Пенсионер по имени Ян Б. хорошо известен среди наркоторговцев и уже несколько раз был арестован сотрудниками правоохранительных органов по делам, связанным с наркотиками», - цитирует ТАСС сообщение газеты Telegraaf.

Ранее крупную партию наркотика по наводке бельгийской полиции обнаружили голландские таможенники, однако правоохранительные органы решили не конфисковывать товар, а отследить получателя.

Это крупнейшая партия кокаина из когда-либо изъятых в провинции Северный Брабант.

Все трое мужчин были арестованы. По данным газеты, одним из них был Ян Б., а другим - его внук. О третьем преступнике ничего не сообщается.