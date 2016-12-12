Голландия требует внести изменения в договор об ассоциации Евросоюза и Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите Евросоюза, который состоится на будущей неделе в Брюсселе, намерен добиваться изменений в договор об ассоциации ЕС и Украины.

В частности, глава голландского правительства считает, что Евросоюз не должен брать на себя дополнительные обязательства по финансам и безопасности Украины, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Pоlitico.

Ранее премьер-министр Нидерландов уже заявлял, что правительство страны может внести в парламент законопроект об отзыве решения о поддержке Нидерландами договора с Украиной в связи с результатами апрельского референдума по вопросу об ассоциации Украины и Евросоюза.

На данный момент договор действует условно, он вступит в силу только после ратификации всеми 28 членами ЕС.