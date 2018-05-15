Голландия не будет пользоваться антивирусом Касперского
Власти Нидерландов решили отказаться от российского программного обеспечения из предосторожности.
По словам министра юстиции и безопасности Фердинанда Грапперхауса, пока случаев ненадлежащего использования программ «Лаборатории Касперского» в стране не зафиксировано. Однако власти такой вероятности все же не исключают.
Министр добавил, что запрет на использование в Нидерландах программ от Касперского будет снят в случае изменения обстоятельств, сообщает Nation News.
Ранее в целях обеспечения национальной безопасности продукты «Лаборатории Касперского» запретили использовать в госучреждениях США.
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