Голландия не будет пользоваться антивирусом Касперского

Власти Нидерландов решили отказаться от российского программного обеспечения из предосторожности.

По словам министра юстиции и безопасности Фердинанда Грапперхауса, пока случаев ненадлежащего использования программ «Лаборатории Касперского» в стране не зафиксировано. Однако власти такой вероятности все же не исключают.

Министр добавил, что запрет на использование в Нидерландах программ от Касперского будет снят в случае изменения обстоятельств, сообщает Nation News.

Ранее в целях обеспечения национальной безопасности продукты «Лаборатории Касперского» запретили использовать в госучреждениях США.