В Голландии создали первый «биоразлагаемый» автомобиль

Студенты из Эйндховенского университета создали первый биоразлагаемый автомобиль «Лина». Создали, ожидают официального разрешения властей на использование транспортного средства.

Проверка голландского биоразлагаемого автомобиля запланирована на 8 мая, по ее результатам будет принято решение, разрешать ли студентам использовать новый вид транспорта на дорогах или нет. По словам учащегося Луса ван дер Беукена, проверки авто начнутся сразу после приобретения соответствующего документа, - сообщает «ТАСС».

Не секрет, что основным материалом для создания биоразлагаемой машины стал лен, который спрессовывается под различным углом и становится довольно прочным. Компания, которая финансирует проект, считает, что даже такая немного странная идея может стать технологическим прорывом, поскольку отражает экологическую концепцию.​

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