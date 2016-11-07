В Голландии построят пластиковую дорогу

К концу 2017 года в Нидерландах может завершиться стройка прототипа первой дороги из пластика. Как сообщается, компания KWS в 2015 году разработала концепт изготовления дорог из переработанного пластика, а недавно она подписала соглашение с Wavin и Total.

Соответственно документации, специально созданные модули будут собираться между собой на месте. Несущая способность у них такая же, как у асфальта, но, они будут иметь ряд неоспоримых преимуществ: их легче транспортировать, укладывать, а также почва под ними меньше подвержена усадке, сообщает «Экономика Сегодня».

Кроме того, позитивным моментом является простота их поддержания в надлежащем состоянии. Когда модуль приходит в негодность, его вновь отсылают на переработку, а на поврежденное место устанавливают другой. Также внутри у них будут особые полости, в которых можно будет прокладывать различные коммуникации.

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