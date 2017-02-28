В Голландии полиция исполнила мечту 99-летней старушки сесть в тюрьму

Жительница города Неймеген (Нидерланды), достигшая возраста в 99 лет, была закована в наручники и отправлена в тюремную камеру под охраной полиции. Как сообщили в соцсети Facebook сами полицейские, они лишь исполнили давнюю мечту престарелой дамы.

При обращении в полицию со странной просьбой надеть на нее наручники и затем посадить в камеру, 99-летняя гражданка Нидерландов Энни пояснила, что желание пережить такое событие давно не давало ей покоя.

Полицейские пошли навстречу соотечественнице, надели на нее наручники и на две минуты отправили ее в камеру, после чего отпустили. Судя по опубликованным полицией фотографиям, голландка осталась довольна, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Facebook.