В Голландии полиция исполнила мечту 99-летней старушки сесть в тюрьму
Жительница города Неймеген (Нидерланды), достигшая возраста в 99 лет, была закована в наручники и отправлена в тюремную камеру под охраной полиции. Как сообщили в соцсети Facebook сами полицейские, они лишь исполнили давнюю мечту престарелой дамы.
При обращении в полицию со странной просьбой надеть на нее наручники и затем посадить в камеру, 99-летняя гражданка Нидерландов Энни пояснила, что желание пережить такое событие давно не давало ей покоя.
Полицейские пошли навстречу соотечественнице, надели на нее наручники и на две минуты отправили ее в камеру, после чего отпустили. Судя по опубликованным полицией фотографиям, голландка осталась довольна, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Facebook.
Следующая новость Рубль и нефть начали плавное снижение
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии