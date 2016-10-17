В Голландии отказались от искусственных футбольных полей

Искусственные поля Голландии перестанут использоваться для игры в футбол в связи с угрозой онкологических заболеваний. Ранее в эфире голландского телевидения вышел документальный фильм, о том, что синтетическое покрытие опасно для здоровья.

Родители воспитанников академии "Аякса" получили письмо, в котором сообщается, что искусственные газоны для игры в футбол больше не будут использоваться для занятий. Главную опасность представляет резиновая крошка, изготавливающаяся из переработанных автомобильных покрышек.

Резина - важная составляющая искусственных полей - содержит токсичные вещества, вызывающие развитие онкологических заболеваний, сообщает «NEWSru.com»

В чемпионате Голландии на полях с искусственным покрытием выступают шесть клубов. В чемпионате России домашние матчи на искусственных полях проводят "Уфа", "Амкар" и "Оренбург".