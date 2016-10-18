Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил сентябрьский медиарейтинг сборной России
Согласно исследованию, проведенному компанией «Медиалогия» по заказу агентства Р-Спорт, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг футболистов сборной России по итогам сентября 2016 года.
Армейский голкипер провел рекордный 92 матч за сборную России, в котором подопечные Станислава Черчесова со счетом 1:0 обыграли сборную Ганы. Кроме того Акинфеев был признан лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов «Байер» Леверкузен – ЦСКА, завершившемся вничью – 2:2.
Второе место в рейтинге авторы исследования отдали нападающему «Краснодара» Федору Смолову, а третье – форварду «Зенита» Артему Дзюбе.
В пятерку лучших попали также полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев.
Следующая новость США пересмотрят стратегию военных действий в Сирии
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии