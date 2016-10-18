Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил сентябрьский медиарейтинг сборной России

Согласно исследованию, проведенному компанией «Медиалогия» по заказу агентства Р-Спорт, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг футболистов сборной России по итогам сентября 2016 года.

Армейский голкипер провел рекордный 92 матч за сборную России, в котором подопечные Станислава Черчесова со счетом 1:0 обыграли сборную Ганы. Кроме того Акинфеев был признан лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов «Байер» Леверкузен – ЦСКА, завершившемся вничью – 2:2.

Второе место в рейтинге авторы исследования отдали нападающему «Краснодара» Федору Смолову, а третье – форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

В пятерку лучших попали также полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев.