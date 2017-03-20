Голикова предложила сократить количество чиновников в правительстве

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сочла численность государственной службы переразмеренной.

Она полагает, что многие министерства можно сократить «путем более эффективной работы». О каких именно ведомствах идет речь, Голикова не уточнила.

Что касается Счетной палаты, то по словам Голиковой, штата из 800 инспекторов вполне хватает и нет необходимости в наращивании персонала. Она добавила, что в случае необходимости ведомство задействует имеющийся резерв, сообщает URA.RU.