За годы санкций против РФ Италия потеряла 11,7 млрд евро и 200 тысяч рабочих мест

В результате санкций, введенных против России, и ответных мер Москвы итальянская экономика потеряла свыше 11,7 миллиарда евро и свыше 200 тысяч рабочих мест. Такую статистику привел президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.

- Санкции как таковые являются извращением рынка. И этот механизм санкций и контрсанкций должен быть временным, иначе это скажется на международном рынке. За весь период санкций итальянский товарообмен потерял 11,7 миллиарда евро, а также 200 тысяч рабочих мест в Италии, - цитирует Алессандрелло ТАСС.

По словам собеседника агентства, наиболее значительный урон был нанесен итальянским производителям сельскохозяйственной продукции.

Итальянский бизнес не хочет мириться с происходящим и ищет обходные пути, переходя от принципа «сделано в Италии» к принципу «сделано с Италией». В этой связи партнеров на российском рынке ищут уже более 150 итальянских компаний. Особенно востребованными являются такие направления, как здравоохранение, фармацевтика, агропромышленный комплекс, текстиль, специализированное оборудование.

- Мы помогаем итальянским компаниям найти себе партнеров в России, способных развивать совместное производство. То есть схема может быть такой – конечная часть производиться в России, а предварительная делается в Италии. То есть из Италии экспортируются и импортируются в Россию «полуфабрикаты», причем те, которые не попадают под санкции, - подчеркнул Алессандрелло.

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Места: Россия, ЕС
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