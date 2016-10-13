На 89 году скончался король Таиланда Пумипон Адульядет
В больнице в Бангкоке на 89 году жизни скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, находившийся на престоле с 9 июня 1946 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение Королевского двора, зачитанное по государственным каналам телевидения.
Пумипон Адульядет находился под пристальным вниманием медиков уже несколько лет, но в минувшее воскресенье состояние здоровья монарха резко ухудшилось. Король был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
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