На 90 году жизни скончался авиаконсатруктор Иван Микоян
В Москве на 90 году жизни скончался авиаконструктор Иван Микоян, племянник легендарного советского разработчика самолетов марки «МиГ» Артема Микояна.
«Иван Микоян всю свою жизнь проработал в конструкторском бюро, которое основал в 1939 году его дядя Артем Микоян. В КБ он трудился ведущим инженером, заместителем главного конструктора», - цитирует ТАСС сообщение телерадиокомпании «Звезда».
Иван Микоян был одним из создателей многоцелевого истребителя МиГ-29. До конца жизни он продолжал оставаться советником Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».
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