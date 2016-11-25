На 90 году жизни скончался авиаконсатруктор Иван Микоян

В Москве на 90 году жизни скончался авиаконструктор Иван Микоян, племянник легендарного советского разработчика самолетов марки «МиГ» Артема Микояна.

«Иван Микоян всю свою жизнь проработал в конструкторском бюро, которое основал в 1939 году его дядя Артем Микоян. В КБ он трудился ведущим инженером, заместителем главного конструктора», - цитирует ТАСС сообщение телерадиокомпании «Звезда».

Иван Микоян был одним из создателей многоцелевого истребителя МиГ-29. До конца жизни он продолжал оставаться советником Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».