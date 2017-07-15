К годовщине госпереворота в Турции уволили более 7 тысяч госслужащих

В Турции в преддверии годовщины попытки госпереворота уволены более 7 тысяч госслужащих и полицейских.

Как пишет РБК, прежде сообщалось о 138 тысячах уволенных. Такую информацию приводил сайт Turkey Purge, где турецкие журналисты осуществляют мониторинг.

Около 22 тысяч лишились своих рабочих мест в главном управлении безопасности страны и около 9 тысяч - в МВД Турции. В отставку отправили более 10 тысяч офицеров, а около 16,4 тысяч курсантов были отчислены из военных образовательных учреждений.

В Минздраве уволили 6 тысяч сотрудников, в Минюсте - более 5 тысяч, также своих должностей лишились более 4 тысяч судей и прокуроров.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли 240 человек, еще две тысячи - получили ранения.

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