С годами мозг человека тоже покрывается морщинами
Мозг, как и кожа человека, с возрастом также лишается своей упругость и покрывается морщинами. К такому удивительному открытию пришли британские ученые. Они провели опыт с участием более тысячи добровольцев. МРТ показало, что с годами упругость коры головного мозга снижается.
Крепость борозд уменьшается. Таким образом, с возрастом извилины в коре мозга человека изменяют свою структуру. Они становятся более ослабленными, их начинают покрывать многочисленные морщины, сообщает «VistaNews».
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