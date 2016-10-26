С годами мозг человека тоже покрывается морщинами

Мозг, как и кожа человека, с возрастом также лишается своей упругость и покрывается морщинами. К такому удивительному открытию пришли британские ученые. Они провели опыт с участием более тысячи добровольцев. МРТ показало, что с годами упругость коры головного мозга снижается.

Крепость борозд уменьшается. Таким образом, с возрастом извилины в коре мозга человека изменяют свою структуру. Они становятся более ослабленными, их начинают покрывать многочисленные морщины, сообщает «VistaNews».